Non riescono a scendere dalla montagna, interviene l’elisoccorso

Un gruppo di legnanesi è stato salvato quest’oggi (domenica) sulle montagne dell’ossolano, nei pressi del lago Capezzone a 2100 metri, in Valle Strona, dopo che erano rimasti bloccati a causa dello scarso equipaggiamento che non permetteva una discesa in sicurezza.

Il gruppo, composto da sei persone, è stato prima raggiunto dal soccorso alpino di Omegna e poi tratto in salvo dall’elicottero dei Vigili del Fuoco partito da Malpensa in mattinata e dopo 5 ore di lavoro tutti sono stati portati in salvo.

I sei, stando al racconto di Verbanianews, erano saliti in quota la sera prima e li avevano bivaccato. Il giorno dopo, provati dal calo delle temperature, dalla nebbia e dalle difficoltà a scendere senza ramponi, hanno chiesto aiuto.

L’elicottero è stato poi chiamato ad intervenire nuovamente a Macugnaga. Il secondo intervento, effettuato in località Monte Moro, a quota 2500 mt, ha permesso di recuperare un appassionato di parapendio che aveva avuto problemi al decollo rimanendo bloccato in una zona impervia.