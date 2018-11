Papà, vuoi giocare con me?

Le Mamme in Cerchio …fanno posto ai papà. Riparte l’iniziativa Daddy Hours : due sabati al mese sono dedicati ai giochi tra bimbi e papà. Un modo per trascorrere del tempo di qualità con i bambini, alla fine di settimane impegnative, che spesso vedono i papà fuori casa per diverse ore, e condividere le esperienze con altri papà.

Appuntamento il 2° e il 4° sabato mattina di ogni mese. Prossimo incontro nella sede dell’associazione “Mamme in cerchio” via volta 44 ad Azzate sabato 24 novembre dalle 10 alle 12.

La partecipazione è libera e gratuita.

(Per maggiori informazioni chiamare Federico al 349 2192677)