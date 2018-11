Piccoli artisti in biblioteca per Kandinskij

Sono stati una quarantina i bambini che nel pomeriggio di sabato 10 novembre, assieme ai loro genitori, hanno accolto l’invito della Biblioteca per conoscere l’opera dell’artista russo Vasilij Kandinskij.

Si trattava del quinto laboratorio artistico promosso Biblioteca comunale di Villa Cortese, introdotto come sempre da una lettura animata, con immagini proiettate, creata ad hoc per l’evento come strumento utile ad aiutare i piccoli partecipanti a conoscere la figura dell’artista. A seguire il laboratorio artistico e creativo vero e proprio che ha permesso a ciascuno di creare la propria opera.

Il sindaco Alessandro Barlocco ha introdotto il pomeriggio ricordando che l’appuntamento è stato pensato per ricordare la Giornata internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. “Questi laboratori fanno parte di un percorso pedagogico più ampio, intrapreso anni fa, per accompagnare i bambini e i loro genitori nel difficile ed avventuroso percorso di crescita anagrafica ma soprattutto emotiva”, precisa la la bibliotecaria Diani Cristina, ricordando che la programmazione di queste iniziative è resa possibile dalla collaborazione “di alta qualità ed impegno, sempre a carattere volontario, di Luciana Sponsiello, insegnante in una scuola materna dell’hinterland e residente a Villa Cortese”.