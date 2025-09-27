Villa Cortese, incendio in un’area feste: intervento dei vigili del fuoco anche da Busto-Gallarate
Le squadre hanno lavorato per contenere e spegnere le fiamme, mettendo in sicurezza l’edificio e l’area circostante
Questa mattina (27 settembre), attorno alle 9:40, un incendio è divampato all’interno di uno stabile adibito ad area feste a Villa Cortese, in via Kolbe.
L’intervento dei vigili del fuoco
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Milano, supportati da un’autopompa e un’autobotte arrivate dal distaccamento di Busto-Gallarate. Le squadre hanno lavorato per contenere e spegnere le fiamme, mettendo in sicurezza l’edificio e l’area circostante.
Ancora da chiarire le cause
Non risultano persone coinvolte. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dei tecnici e delle autorità competenti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.