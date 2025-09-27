Villa Cortese, incendio in un’area feste: intervento dei vigili del fuoco anche da Busto-Gallarate

Questa mattina (27 settembre), attorno alle 9:40, un incendio è divampato all’interno di uno stabile adibito ad area feste a Villa Cortese, in via Kolbe.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Milano, supportati da un’autopompa e un’autobotte arrivate dal distaccamento di Busto-Gallarate. Le squadre hanno lavorato per contenere e spegnere le fiamme, mettendo in sicurezza l’edificio e l’area circostante.

Ancora da chiarire le cause

Non risultano persone coinvolte. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dei tecnici e delle autorità competenti.