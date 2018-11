A piedi da Malpensa a Busto lungo il cammino di Sant’Agostino

Si svolgerà il 25 novembre la seconda edizione della camminata Malpensa – Busto Arsizio lungo il percorso del Cammino di Sant’Agostino, itinerario religioso e turistico che collega 50 santuari mariani della Lombardia tra cui Santa Maria di Piazza a Busto Arsizio. Rispetto alla prima edizione dell’aprile scorso, c’è una novità, perché si partirà dal terminal 2 dell’aeroporto, dove si trova il cippo dedicato ai fondatori di Malpensa, e non dal terminal 1 (nella foto).

La camminata è infatti organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Cammino di Sant’Agostino, in occasione del settantesimo anniversario di fondazione dell’aeroporto di Malpensa (già aeroporto di Busto Arsizio). Il percorso, contrassegnato dalle frecce gialle, è lungo circa sedici chilometri e si snoda su sentieri, marciapiedi e piste pedonali. Il programma della giornata prevede alle 8.30 il ritrovo al piazzale partenze dell’aeroporto di Malpensa, Terminal 2 (di fronte all’hotel Moxy), con consegna della Credenziale del Pellegrino, una sorta di passaporto su cui si possono raccogliere i timbri dei cinquanta santuari del percorso, che sarà vidimata all’arrivo a Busto Arsizio.

La partenza è fissata per le 9.15 e l’arrivo a Busto è previsto 3 ore dopo, verso le 12.15, in via San Gregorio, all’altezza dell’omonima Galleria, dove sarà scoperto un pannello dedicato a Benigno Airoldi, cittadino benemerito della Città di Busto Arsizio, tra i fondatori dell’aeroporto e della “Banca Alto Milanese – Giorgetti, Saibene, Airoldi & C” poi Banco Lariano, oggi parte del Gruppo San Paolo. Il pannello sarà caratterizzato dalla dicitura “Pietre vive”, come tanti altri ormai diffusi in vari luoghi cittadini con la finalità di ricordare uomini e donne che hanno operato a favore della Città. La partecipazione è libera e gratuita. Per info e prenotazioni: info@camminodiagostino.it.

Il Cammino di Sant’Agostino è un cammino di 620 km per 26 giornate di percorso, concepito per collegare a piedi cinquanta Santuari mariani e i luoghi agostiniani della Lombardia. In aggiunta a questa ispirazione devozionale, il Camminosi caratterizza come un veicolo privilegiato di turismo “lento e sostenibile”, per fare conoscere il territorio attraverso parchi naturali, sentieri nei boschi, fiumi e laghi. Sul percorso si trovano numerose basiliche romaniche, vie d’acqua, musei, Ville di Delizia, le innumerevoli testimonianze del genio di Leonardo da Vinci. Con la sua estensione il Cammino di Sant’Agostino consente di fruire pienamente dei tesori artistici, architettonici, ambientali, culturali di un territorio che fu capitale dell’Impero Romano d’Occidente, regno Longobardo, Ducato di Milano.

Il percorso del Cammino di Sant’Agostino gode inoltre della favorevolissima vicinanza di ben tre scali aeroportuali: Malpensa, Linate e Orio al Serio, tra i più frequentati in Italia. Lo scalo di Malpensa in particolare si caratterizza per la sua vocazione di “hub” ad ampio raggio, tale da veicolare sul territorio lombardo visitatori sostanzialmente da ogni altro luogo del pianeta.