Pioggia di ordinanze anti-amianto. Via ai controlli su 11 edifici

Pioggia di ordinanze dall’ufficio ecologia del Comune di Busto Arsizio sui proprietari di edifici che hanno ancora coperture in eternit.

Il pericoloso materiale che contiene amianto è ancora molto presente in città su molti tetti e nei mesi scorsi è stato effettuato un attento monitoraggio da parte del settore ecologia e ambiente di Palazzo Gilardoni per verificare la situazione di alcune coperture.

Sono ben 11 le ordinanze notificate ai proprietari di immobili in diverse zone della città nelle quali si intima ai proprietari di mettere in atto azioni finalizzate al controllo dello stato del materiale che, se deteriorato e quindi pericoloso per la salute, deve essere rimosso con urgenza.

L’obiettivo che l’amministrazione si era posta nel 2015 era quello di azzerare la presenza di amianto in città ma in 3 anni poco è cambiato.