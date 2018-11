Un successo in cucina il gran galà in blu

Si è tenuta sabato sera la seconda edizione del “Gran gala in blu” che ha visto quattro squadre competere, ma anche collaborare, per una buona causa. Quella che è andata in scena infatti, non è stata solo una serata tra amici: oltre alla cena preparata dai quattro gruppi composti da sportivi, giornalisti, imprenditori e politici, è stata organizzata un’asta di beneficenza con lampade create dai ragazzi autistici della cooperativa “creando giocando” di Roma, e un momento di lettura di due poesie da parte di un genitore di una bambina autistica.

Tre gruppi di “masterchef dilettanti” hanno gareggiato sotto l’attenta supervisione di un vero chef, Roberto Valbuzzi, star televisiva tra i fornelli, per una buona causa. Il gruppo degli sportivi ha visto in gara Stefano Garzelli (ciclista), Francesco Frattini (ciclista) e Pierpaolo Frattini (canottiere), quello dei giornalisti da Barbara Zanetti, Simone Della Ripa e Elisabetta Castellini, quello degli imprenditori da Paolo Fantinato, Graziella Roncati Pomi e Marco Colombo, mentre quello dei politici ha visto la partecipazione di Paola Macchi, Samuele Astuti e Giacomo Cosentino. A

«Siamo molto soddisfatti dell’ottima riuscita della seconda edizione del Gran Galà in blu-#bluecarpet, una serata di gusto, solidarietà e beneficenza che ha visto trionfare il cuore dei commensali, delle quattro squadre in gara e di tutti i partners che hanno reso possibile, assieme a noi la realizzazione della manifestazione – Ha commentato la presidentessa Emanuela Romeo – La vera vittoria sarà sia il momento di volontariato che tutti insieme vivremo in una residenza per disabili della Provincia di Varese e lo sviluppo del progetto sportivo per ragazzi con sindrome autistica che, fin dalla prima edizione, ci ha visto in partnership con FISDIR e il C T.S. della provincia di Varese. Sarà nostra cura, con trasparenza e lealtà verso tutti coloro che con amicizia ci hanno dato il loro sostegno, dare le puntuali informazioni circa l’evoluzione del nostro progetto: grazie a tutti e alla prossima edizione»

La serata si è tenuta al collegio De Filippi ed è stata resa possibile dal contributo, oltre che di Aime, di associazione panificatori Varese, Fantinato Group, salumificio Colombo di Gavirate, sapori di Sicilia, tipografia Galli e Tourlè di Gazzada.