TED torna nelle scuole della provincia di Varese e insegna a parlare bene in pubblico grazie all’arte del public speaking. Sabato 17 novembre al Teatrino Santuccio di Varese (via Sacco 10) dalle 10:00 alle 13:30 si svolgerà un evento gratuito organizzato dal team di TEDxVarese rivolto ai dirigenti scolastici, ai docenti e agli studenti di tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia per approfondire le opportunità e gli strumenti educativi messi a disposizione da TED e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le potenzialità derivanti dall’adozione nella propria scuola di tali risorse ai fini dello sviluppo delle competenze del public speaking tra gli studenti.

È possibile partecipare all’evento registrandosi entro il 15 novembre attraverso questo modulo dedicato: https://www.tedxvarese.com/scuole/

Il famoso marchio di conferenze nato negli Stati Uniti e diffuso in tutto il mondo, infatti, anche in virtù di un protocollo firmato con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, mette a disposizione di tutte le scuole una serie di strumenti e opportunità gratuite o interamente finanziate con l’obiettivo di sviluppare e potenziare negli studenti le capacità argomentative in pubblico. Parlare in modo efficace è una delle soft skills recentemente inserite dal World Economic Forum tra le competenze necessarie richieste dal mercato del lavoro del futuro.

Alcune risorse messe a disposizione da TED sono gratuite e di facile adozione, come i TED-Ed clubs, che consentono di portare in classe il metodo TED. Altre sono finanziate dal MIUR e prevedono l’erogazione di corsi avanzati nel public speaking curricolari o extracurricolari disponibili attraverso un processo di candidatura.

L’evento del 17 novembre è organizzato con l’obiettivo di illustrare nel dettaglio tutte le opportunità educative rese disponibili da TED per potenziare le competenze di public speaking in classe e incoraggiare l’apertura di TED-Ed club gratuiti nelle scuole del territorio. Durante l’iniziativa, prenderanno la parola David Mammano, organizer e licensee di TEDxVarese; Michele Tovaglieri, formatore di public speaking e speaker coach di TEDxVarese e i presidi e i docenti delle scuole della provincia che hanno già avviato un TED-Ed club.

TEDxVarese, l’evento TEDx della città di Varese che si è affermato sul territorio provinciale e non solo come punto di riferimento sulle idee innovative e come piattaforma di incontro e scambio tra persone, visioni e progetti, è impegnato fin dalla nascita nello sviluppo di attività di supporto e formazione per le scuole nel public speaking, anche grazie alla partnership con Fondazione Giuseppe Merlini.

Questo percorso ha per ora portato alla nascita di quattro TED-Ed club in provincia di Varese a partire dal 2017 (con l’ITE Tosi di Busto Arsizio come scuola apri-pista; il Liceo Classico Crespi di Busto Arsizio; il Liceo Scientifico Ferraris di Varese e il Liceo Classico Cairoli di Varese) e alla realizzazione di un’iniziativa di valorizzazione delle attività degli studenti nell’ambito della seconda edizione della conferenza che si è tenuta al Centro Congresso Ville Ponti nel mese di giugno 2018.