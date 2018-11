Primarie del Partito democratico, ecco dove si vota in provincia

Domenica 18 novembre si terranno i congressi per il rinnovo dei segretari di circolo, del segretario provinciale (aperti ai soli iscritti PD) e del segretario regionale del Partito Democratico.

Proprio in questi giorni i circoli Pd del territorio stanno tenendo le assemblee per la definizione delle candidature locali che verranno votate il 18 novembre.

Sulla segreteria provinciale, invece, abbiamo visto come il partito abbia deciso di convergere su una candidatura unica e condivisa rappresentata dal ticket Giovanni Corbo, già sindaco di Besnate, e la tradadese Alice Bernardoni.

Mentre per il rinnovo dei primi due direttivi l’elezione è aperta solamente agli iscritti diversa è la procedura di elezione del nuovo segretario regionale: i due candidati sono Vinicio Peluffo ed Eugenio Comincini e saranno scelti da tutti gli elettori (iscritti e non) attraverso le primarie.

Come di consueto per gli elettori non iscritti al Partito è richiesto un contributo di 2 euro.

Ecco dove saranno distribuiti i seggi in provincia di Varese: