Il Pd punta sul ticket Corbo-Bernardoni per la segreteria provinciale

Il Partito Democratico provinciale sembra aver trovato una posizione unitaria: all’election day interno al partito del prossimo 18 novembre sarà proposto come candidato segretario per la provincia di Varese Giovanni Corbo, già sindaco di Besnate. Suo vice indicata la tradadese Alice Bernardoni.

Corbo è quindi il nome che, dopo un confronto fra le varie sensibilità ha messo d’accordo il partito per succedere a Samuele Astuti, oggi consigliere regionale Pd, che ha retto la segreteria del partito negli ultimi 5 anni.

Il prossimo 18 novembre il partito rinnoverà i direttivi dei circoli territoriali, delle segreterie provinciali e regionali secondo un calendario che abbiamo visto in questo articolo.

Il nuovo segretario provinciale dovrà subito affrontare alcune scadenze imminenti e impegnative: la stagione congressuale per la nomina del nuovo segretario nazionale (prevista dopo febbraio 2019); le elezioni europee di maggio 2019 e, vero banco di prova per la nuova segreteria, la tornata elettorale delle amministrative che in Provincia di Varese vedrà andare al voto l’anno prossimo un’ottantina di comuni, con i relativi equilibri politici da trovare.