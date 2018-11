Protezione civile, in arrivo il nuovo fuoristrada per Uboldo

Regione Lombardia, con una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, ha assegnato contributi fino a 91.000 euro a 6 organizzazioni di volontariato della Protezione civile.

I fondi sono destinati al finanziamento di altrettanti progetti presentati da un Gruppo comunale e 5 associazioni di volontariato che operano nell’ambito della Protezione civile lombarda e integra le risorse già erogate dal Dipartimento Centrale della Protezione Civile per altri 6 progetti simili.

REGIONE VICINA A VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE – «Abbiamo

deciso di premiare i progetti che meglio rispondono alla finalità di potenziamento della capacità operativa e di miglioramento della preparazione tecnica dei gruppi di

volontariato – ha commentato l’assessore Foroni -. Dal momento che il riparto nazionale ha coperto 6 dei 12 progetti ammessi al finanziamento, gli altri vengono così garantiti ugualmente grazie all’impegno di Regione Lombardia, che ha voluto ancora una volta dimostrare la sua vicinanza dalla parte del volontariato che tanta importanza ha nella nostra regione, per il suo impegno, i suoi legami con il territorio, e con le nostre popolazioni».

I PROGETTI E I FINANZIAMENTI – I progetti prevedono l’acquisto di automezzi, dotazioni di protezione individuale e sistemi di telecomunicazioni.

Nel dettaglio:

– alla provincia di Monza va la parte più cospicua delle risorse: 22.234 euro destinati all”Associazione nazionale carabinieri’ di Giussano per il potenziamento del sistema

cartografico Gis in 3D e 11.077 euro per l’acquisto del sistema ‘Digital Mobile Radio’ come da progetto presentato dall”Associazione Volontari Protezione Civile – Rio Vallone’ di Aicurzio;

– alla provincia di Varese, 22.417 euro per l’acquisto di un fuoristrada, come richiesto dall’associazione ‘GC Uboldo’ di Uboldo;

– alla provincia di Mantova sono stati assegnati 20.625 euro, destinati all’associazione ‘Asola emergenza’ di Asola per l’acquisto di un pulmino;

– alla provincia di Lecco, 11.433 euro per l”Associazione nazionale carabinieri Lecco’, che li destinerà, come da progetto, all’acquisto di un trattore;

– per la provincia di Pavia, sono stati stanziati 3.282 euro destinati all’associazione ‘Vo.Lo.Ge’ di Cava Manara per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).