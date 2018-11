Una serie di conferenze per conoscere i disturbi specifici dell’apprendimento

Nell’ambito del progetto “Il diritto di leggere. Una rete per giovani lettori in difficoltà”, finanziato da Regione Lombardia, il sistema bibliotecario Busto Arsizio-Valle Olona organizza un ciclo di conferenze gratuite sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

La prima conferenza, tenuta da Paola Fantoni, docente di scuola secondaria di secondo grado DSA e inglese, è in programma lunedì 5 noovembre alle ore 16.30 presso la Sala Ragazzi della Biblioteca Comunale di Busto Arsizio.

DI SEGUITO TUTTI GLI INCONTRI

5 Novembre ore 16.30

Paola Fantoni, docente di scuola secondaria di secondo grado

DSA e inglese

Biblioteca Comunale – Sala Ragazzi

Via Marliani, 7 BUSTO ARSIZIO

7 Novembre ore 21.00

Cristiano Termine, professore associato di neuropsichiatria infantile, Università dell’Insubria, NPI

Ospedale del Ponte – Varese

Dislessia e disturbi dell’apprendimento

Teatrino di Villa Gonzaga- Via Lucia Greppi, 9/11 OLGIATE OLONA

9 Novembre ore 20.30

Milena Catucci, docente specializzata scuola primaria

DSA e italiano

Biblioteca Comunale – Via Ungaretti, 2 CASSANO MAGNAGO

17 Novembre ore 9.30

Riccarda Dell’Oro, docente di scuola secondaria di secondo grado

Legge 170 e piano didattico personalizzato

Biblioteca Comunale – Piazza Matteotti, 4 FAGNANO OLONA

21 Novembre ore 17.00

Serena Saibene, psicologa clinica

DSA: le insidie emotive

Biblioteca Comunale – Piazza Martiri, 17 GORLA MAGGIORE

23 Novembre ore 20,30

Martina Ferrari, tutor AID

DSA nella vita: si può fare

Biblioteca Comunale –Sala Monaco – Via Borroni BUSTO ARSIZIO

30 Novembre ore 18.00

Anna Mauri, docente specializzata scuola primaria e formatrice AID

DSA e matematica

Bbilioteca Comunale- Sala conferenze

Piazza Castegnate, 2 bis CASTELLANZA

3 Dicembre ore 20:30

Attilio Milo, docente scuola secondaria di primo grado

Gli strumenti compensativi

Biblioteca Comunale

Piazza Sant’Ilario, 1 MARNATE