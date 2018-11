Sette lavoratori irregolari al Luna Park

Azione congiunta di Polizia Locale, Ispettorato del lavoro, Inps e Inail per contrastare il lavoro nero. I controlli sono avvenuti, nel corso della settimana, su attività imprenditoriali, in particolare all’interno del luna park di piazza I Maggio.

In cinque casi sono state riscontrate irregolarità dovute alla presenza di personale extracomunitario senza valido titolo di soggiorno e senza contratto, occupato a svolgere attività lavorativa. Sette stranieri sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di clandestinità. I cinque datori di lavoro saranno colpiti dalle sanzioni amministrative previste dalle norme sul lavoro e nei loro confronti sono state avviate indagini per appurare la commissione del reato di manodopera clandestina, ai sensi del testo unico sull’immigrazione.

«L’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare – afferma l’assessore alla Sicurezza, Maira Cacucci – nonché il contrasto all’immigrazione clandestina e allo sfruttamento rientrano nelle priorità di questa Amministrazione. In nessun modo deve essere favorita la condizione di illegalità dello straniero sul nostro territorio».