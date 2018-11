Si accendono i riflettori sul Natale

Questa settimana, protagonista della nostra case history è la Grotta di Babbo Natale di Ornavasso, una realtà furi dal contesto della nostra provincia, ma che da anni è meta per una visita da parte di tanti varesini e varesotti che vi si recano per respirare le magiche atmosfere natalizie.

L’articolo in poco più di due giorni è stato letto da oltre 12.000 persone nelle prime ed è stato condiviso oltre 640 volte a Facebook.

Il post Facebook ha raggiunto 63.414 persone e in poche ore è stato condiviso 181 volte.

Il periodo che precede il Natale è molto vivace a livello commerciale, non solo per i negozi, ma anche per chi organizza eventi, dentro e fuori dalla provincia di Varese. E’ il momento dove si possono fare anche tanti nuovi clienti o farsi conoscere da una platea più ampia.

Varesenews è un mezzo importante per chi vuole veicolare il proprio messaggio, attraverso la classica pubblicità display, ma anche attraverso il racconto, sia esso testuale o per immagini.

Sulla nostra pagina turismo e tempo libero, tanti spunti per vivere al meglio tutto il periodo che ci guiderà al Natale.