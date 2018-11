“Da Trenord solo chiacchiere, nessun piano di rilancio”

«Ancora “chiacchiere”: è nello stile di Trenord evitare chiarezza e trasparenza e infatti fin da subito non ha autorizzato la diretta streaming dell’audizione: il piano per il rilancio del trasporto lombardo in Commissione non si è proprio visto». Così in tervieneRoberto Cenci, consigliere regionale del M5S Lombardia, commenta l’audizione di Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord, che si è tenuta questa mattina in Commissione regionale Territorio e Infrastrutture.

«Da quel poco che è trapelato ci saranno dei tagli al servizio ferroviario, che su alcune tratte potrà essere effettuato anche con i bus, e non ci sarà nessun cambiamento sensibile sulle linee per i prossimi 24 mesi. Stando alle parole pronunciate da Trenord oggi in Commissione, probabilmente saranno altri due anni d’inferno per i pendolari. Siamo molto preoccupati, le linee diesel di tutta la Lombardia, che sono le più deboli e distanti dai grandi centri, saranno le più colpite. Si taglia sulle zone di confine, quelle dove i cittadini fanno più fatica a muoversi».

È uno scenario che in parte si è già visto oggi, con le soppressioni e sostituzioni con autobus, che hanno ad esempio ha toccato la Franciacorta, la Brianza più lontana da Milano, l’Oltrepo Pavese. «Così non si va da nessuna parte, il servizio è già ampiamente compromesso e probabilmente peggiorerà»

«Trenord – conclude Cenci – si è mostrata incapace di tutelare i pendolari e i viaggiatori lombardi, in linea con la colpevole gestione della storica maggioranza politica lombarda che per anni ha ignorato i pendolari e minimizzato i problemi arrivando solo oggi ad ammettere i mancati investimenti e la cattiva gestione del servizio. Per il M5S le politiche di trasporto pubblico devono tornare al centro dell’azione regionale».