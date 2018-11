Tutta la salute dei legumi in un corso

I legumi fanno parte della tradizione gastronomica italiana, quella della “cucina povera“. Povera però solo dal punto di vista economico, perchè costano poco, non certo perché sono “poveri” di gusto o di proprietà nutritive: i componenti nutrizionali dei legumi, accostati a quelli presenti nei cereali integrali, assicurano infatti un effetto sinergico benefico per la salute.

Per questo, in collaborazione con ATS Insubria – Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentali il corso Tigros sarà dedicato ai legumi, e alle loro proprietà nutritive, “I Legumi dalla A alla Z“.

L’appuntamento è per lunedì 5 novembre al Buongusto Tigros di Castellanza: protagoniste saranno Maria Antonietta Bianchi, medico Specialista in scienza dell’alimentazione, della nutrizione e stili alimentari di ATS Insubria, e Antonella Capurso Infermiera con master in scienza dell’alimentazione e dietetica applicata. Con loro, a proporre tre ricette speciali realizzate con i legumi, ci sarà chef Damiano Simbula del ristorante 2 Lanterne di Induno Olona.

Le prenotazioni sono chiuse per questo evento. Altre informazioni su www-tigros.it