Un nuovo Lidl al posto della Pietro Carnaghi

Lidl raddoppia a Busto Arsizio e apre un nuovo punto vendita a Sacconago, tra le via Magenta e San Luigi Gonzaga. È di questi giorni, infatti, l’ok della giunta per la realizzazione di una nuova media struttura di vendita (1000 mq) su un terreno di proprietà della Pietro Carnaghi, dove sorge già una struttura destinata alla produzione.

Il marchio tedesco, dunque, prosegue con la sua politica espansionistica nella zona del Basso Varesotto con il secondo supermercato a Busto Arsizio.

Come opere di compensazione il privato dovrà realizzare una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra via Magenta e Via Peschiera; una seconda rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra via Magenta, via Ferrer, via XI Febbraio; dovrà riqualificare l’illuminazione pubblica in via Magenta nel tratto compreso tra piazza della Rotonda e largo Tenente Pozzi per 28 punti luce e in via San Luigi Gonzaga per 3 punti luce oltre al contestuale intervento di potatura delle alberature presenti lungo via Magenta al fine di evitare che le fronde impediscano la corretta illuminazione delle carreggiate stradali; è previsto anche il rifacimento marciapiedi posti in affaccio a Via San Luigi Gonzaga e Via Magenta nei tratti compresi tra Via Papa Pio XI e Via San Pio X e la chiusura e piantumazione dei varchi aperti su via Magenta posti in affaccio ai due accessi alla proprietà al fine di dare continuità allo spartitraffico esistente.