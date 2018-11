Un’altra giornata difficile sulla ferrovia per Luino

Un’altra giornata difficile sulla Gallarate-Luino, dove nelle ultime settimane ai ritardi si aggiungono anche frequenti sostituzioni con autobus, programmate e non.

Nella giornata di oggi, lunedì 12 novembre, il problema principale – che ha riguardato il maggior numero di viaggiatori – è quello che ha toccato il treno 20309, uno dei pochi della giornata che arriva diretto a Milano Porta Garibaldi: il treno ha lasciato la stazione di Luino con 16 minuti di ritardo sulla tabella di marcia (partenza prevista alle 7.20)” perchè è stato necessario prolungare la sosta tecnica”. A causa delle soppressioni di altri treni che impegnano la tratta Gallarate-Milano, il treno da Luino ha poi fatto fermata straordinaria in tutte le stazioni e il ritardo ha poi superato i venti minuti.

Non è stata comunque l’unica difficoltà per gli utenti della linea: sono state cancellate del tutto altre due coppie di treni mattutini: il 25319 (in partenza da Luino in ora antelucana, 6.45) e 25328 (Gallarate 08:19 – Luino 09:15) e prima ancora il 20301 (il treno delle 5 del mattino da Luino) e il 20304 (che parte da Porta Garibaldi poco dopo le 8, in senso opposto rispetto al grosso dei viaggiatori pendolari). Infine è saltato il treno 25328 in partenza da Gallarate alle 8.19 (sostituito da autobus) e il 25323 in partenza da Luino alle 8.45 è stato cancellato del tutto per un guasto tecnico su rete svizzera.

La linea Gallarate-Luino è al centro delle preoccupazioni dei viaggiatori anche a causa dei tagli previsti da Trenord e annunciati in commissione al Pirellone settimana scorsa: al di là delle frequenti soppressioni “non programmate” di questi giorni, nella lista di treni da sostituire con autobus compaiono otto collegamenti nelle ore di metà mattina e metà pomeriggio.