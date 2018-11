Treni, guasti su Domodossola e Treviglio

Lunedì da dimenticare per i pendolari varesini e lombardi con ritardi e soppressioni su numerose direttrici. Per seguire la circolazione in tempo reale è possibile collegarsi all’apposito sito si Trenord.

TREVIGLIO-VARESE

La mattina dei pendolari varesini si apre con un annuncio: il treno 10610 (TREVIGLIO 07:25 – NOVARA 09:12) oggi partirà dalla stazione di PIOLTELLO LIMITO alle ore 07:53, perché è necessario effettuare operazioni di manutenzione straordinaria in seguito ad un guasto che si è verificato al momento della partenza

SARONNO-SEREGNO, DOMODOSSOLA-MILANO

I problemi per la viabilità ferroviaria si segnalano anche sulla Saronno-Seregno (Il treno 24104 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:17 – SARONNO 07:24) viaggia con 14 minuti di ritardo per le ripercussioni, sulla circolazione ferroviaria, del ritardo di altri treni della direttrice.), e sulla Domodossola-Milano (Il treno 10403 (ARONA 06:54 – MILANO PORTA GARIBALDI 08:02) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

I viaggiatori diretti a MILANO PORTA GARIBALDI possono utilizzare il treno TI 10405 (DOMODOSSOLA 06:03 – MILANO PORTA GARIBALDI 08:11) che oggi effettua la fermata straordinaria di PARABIAGO).

LUINO

Autobus sostitutivi sulla linea di Luino: Il treno 25328 (GALLARATE 08:19 – LUINO 09:15) oggi verrà effettuato con un servizio autobus. Si invitano i clienti a verificare i luoghi di fermata per ogni stazione del percorso consultando la pagina www.trenord.it/it/circolazione-e-linee/bus-sostitutivi.aspx.

MALPENSA EXPRESS

Problemi anche sul Malpensa Express: il treno 24910 (MILANO CENTRALE 06:25 – MALPENSA AEROPORTO T2 07:22) viaggia con 14 minuti di ritardo per le ripercussioni, sulla circolazione ferroviaria, del ritardo di altri treni della direttrice. Termina il viaggio nella stazione di BUSTO ARSIZIO.