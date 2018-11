È un’altra volta è notte e alla Cuac si suona Guccini

È un’altra volta è notte e al circolo Arci Cuac si suona Guccini: il circolo Arci di via Torino 64 a Gallarate propone venerdì 30 novembre un “omaggio” al grande cantautore bolognes-appenninico.

Il Circolo apre come sempre alle 20, per chi vuole iniziare a far chiacchiere e bere qualcosa. Alle 21.30 inizia il concerto: il duo acustico – Roberto Antonini chitarra e voce, Carlo Fanton chitarra solista – in una serata dedicata alle canzoni di Francesco Guccini, ripercorrendo vent’anni di “vita” di uno dei protagonisti della musica cantautorale italiana.

Una serata dove si racconta la vita quotidiana, i personaggi, i luoghi, e gli amori del cantautore legati da aneddoti e curiosità riguardanti le canzoni.

Ingresso con tessera Arci (valida per 2019, per tutti i circoli d’Italia)

In settimana l’Arci Cuac propone anche la prima proiezione a Gallarate di “Sulla mia Pelle”.