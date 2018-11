Vacanze d’inverno in Svizzera: terme e relax

Lungo un anello di circa seicento chilometri nel cuore della Svizzera si trovano alcuni dei complessi termali più antichi e rinomati. Questo itinerario tocca anche le città di Berna, Friburgo, Locarno e Bellinzona dove fino a Natale e oltre si svolgono pittoreschi mercatini di prodotti artigianali. Una vacanza all’insegna del relax per ritemprare il corpo e lo spirito. Ma senza trascurare lo shopping natalizio.

Potete naturalmente scegliere di soggiornare in una sola o più di queste località termali della Svizzera, ma qualunque sia il vostro progetto di viaggio sappiate che non rimarrete delusi, viste le incredibili virtù curative di queste acque termali.

Partendo dalla città di Bad Ragaz incontriamo le Terme di Tamina, conosciute fin dal Medioevo e che accolgono oggi il moderno viaggiatore in cerca di relax e tranquillità con un complesso di edifici costruiti appositamente per la cura del corpo. Un’ oasi di benessere è stata definita e a ragione. Con le sue grotte, i bagni turchi e le saune oltre a un’ampia offerta di massaggi e trattamenti per il corpo. Il paesaggio poi è spettacolare con la scenografica cornice delle montagne a fare da sfondo alla vostra vacanza d’inverno in Svizzera.

Proseguendo verso ovest attraversiamo le città di Zurigo, Berna e Friburgo dove vale la pena sostare qualche giorno per intercettare nei tanti mercatini di Natale qualche oggetto dell’artigianato tipico della Svizzera. Ben più di semplici souvenir, ma eccellenze artistiche di una lunga e rinomata tradizione di artigiani. Nel quartiere di Schipfe, uno dei più antichi della capitale elvetica, tanti sono i negozi dove i proprietari sapranno consigliarvi l’articolo più adatto alle vostre esigenze. Il dono perfetto per un originale regalo di Natale. A Berna troverete facilmente sculture in legno create dagli artisti della cittadina di Brienz da secoli specializzati nella realizzazione di oggetti unici, dal semplice souvenir a creazioni più impegnative e ovviamente costose. Nella città di Friburgo gli amanti delle eccellenze artigianali locali riusciranno forse a scovare una pittura Poya originale realizzata da abili maestri artigiani. Si tratta di dipinti su legno un tempo appesi alle facciate delle case contadine e che rappresentano lo spostamento delle mandrie dalla valli agli alpeggi. Un oggetto unico per un regalo originale.

C’è chi le definisce miracolose e chi ne apprezza da anni le proprietà curative. Perché le acque di Les Bains de Lavey donano un’indiscutibile sensazione di benessere. Come trovarsi in un luogo magico, in un sogno fatto di montagne innevate, accolti dal caldo abbraccio di hammam e piscine lenitive. Scoperte casualmente nel 1832, da allora non hanno più smesso di regalare momenti unici per una vacanza dove relax e cura del corpo si accompagno a passeggiate uniche attraverso il suggestivo paesaggio svizzero, ancora più spettacolare in inverno.

A solo un’ora di auto da qui troviamo la stazione termale più in quota d’Europa: Leukerbad. Oltre alle sue acque sature di calcio e solfato offre impareggiabili itinerari ideali per lo sci di fondo. Ci sono le piscine, certo, ma anche il meraviglioso passo delle Gemmi che segue l’antico itinerario di quella che un tempo era l’unica via di accesso al paese di Leukerbad; prima che venisse costruita la moderna strada che a partire dal 1850 ha dato avvio al turismo termale nella regione.

Da qui facciamo rotta per l’ultima tappa del nostro itinerario invernale in Svizzera, la città termale di Andeer. Ma prima vale la pena fermarsi per qualche ora a Bellinzona che per le due domeniche precedenti il Natale ospita oltre duecento bancarelle con prodotti artigianali fatti a mano. Giocattoli, sciarpe di lana e cuffie colorate e poi cioccolata calda e vin brulé oltre alle tante specialità gastronomiche della regione. E a poco meno di un’ora di auto il caldo abbraccio delle acque curative di Andeer ideali per rilassarsi immersi nel suggestivo paesaggio delle montagne svizzere.