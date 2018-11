Venerdì le premiazioni di “Mille e una storia”

Ospiti illustri (dal sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli al presidente dell’Unione degli Industriali della provincia di Varese Riccardo Comerio), aspiranti scrittori provenienti da tutta Italia (a cominciare dagli studenti degli Istituti medi superiori e delle Scuole medie), testimoni d’eccellenza e una nuova location: si preannuncia particolarmente ricca la serata delle premiazioni della nona edizione di “Mille e… Una Storia”, il concorso letterario promosso dalla GMC Editore e dalla testata l’Inform@zioneonline.

L’appuntamento è per venerdì 23 novembre alle 21 al Teatro “Sociale” di Busto Arsizio, che aveva già tenuto a battesimo l’iniziativa ospitandone la prima edizione. «Negli ultimi anni la cerimonia si era sempre tenuta alla sala “Tramogge” dei Molini Marzoli, ma il crescente successo di pubblico ci ha indotti a cercare una location più capiente – spiegano i conduttori della serata Gianluigi Marcora (direttore de l’Inform@zioneonline e fondatore con Massimo Castiglioni della GMC Editore) e Luciano Landoni (giornalista economico e responsabile della collana editoriale “Romanzi Industriali” della GMC Editore) – Al “Sociale” ci sono oltre 640 posti a sedere. La sfida sarà occuparli tutti e speriamo magari di doverne aggiungere altri».

Una caratteristica fondamentale che da sempre distingue “Mille e … Una Storia” è il coinvolgimento di numerosissimi imprenditori del territorio che, visto l’innegabile valore sociale e culturale del concorso letterario e la sua diffusione a livello nazionale, lo sponsorizzano con generosità e lungimiranza sin dall’inizio.

“Ho sempre aderito con grande piacere a questa importante manifestazione culturale – spiega uno di loro – perché il suo fulcro è la valorizzazione dei giovani e, di conseguenza, del futuro. La particolare fase socio-economica che stiamo attraversando è fra le più complesse di sempre e la tentazione diffusa è quella di assecondare la conservazione (impossibile) del passato, anche attraverso misure assistenziali tanto costose quanto miopi, piuttosto che la progettazione e la conquista del domani. Un’iniziativa come questa – conclude l’imprenditore – si pone in positiva contro-tendenza, crede nei giovani e vuole premiarli, rappresenta quindi una specie di ‘inno’ al futuro. Ecco perché sono felice di sostenerla!”.

Il tema della 9° edizione del premio, con cui si sono cimentati aspiranti scrittori di ogni età, è racchiuso nella formula “La tua chiave di scrittura/lettura del mondo” e gli organizzatori hanno invitato una serie di testimoni eccellenti che lo espliciteranno nel corso della serata di venerdì prossimo con le loro storie: ciascuno ha dato una personalissima chiave di lettura della propria vita e del proprio lavoro.

In sala ci saranno l’artista varesino Peter Hide 311065 (alias dell’architetto Franco Crugnola), che da anni dedica le proprie opere al tema del denaro declinandolo in modo originale; l’urban artist Andrea Ravo Mattoni, che da Luvinate si è fatto conoscere in tutto il mondo per le sue riproduzioni dei capolavori della storia dell’arte realizzate con la bomboletta spray; la sposa single brianzola Laura Mesi, divenuta celebre a livello internazionale per essersi sposata da sola; e infine Massimo Rossi, portavoce di Marina, la gatta-sindaco di Gravellona Lomellina (nel Pavese) che ha all’attivo persino la celebrazione di un matrimonio.

Inoltre sarà presente in qualità di ospite d’eccezione Samuel Artale, sopravvissuto al campo di sterminio nazista di Auschwitz, che porterà la propria testimonianza. «Durante la serata sono previste ben 19 premiazioni e a tutti i partecipanti verranno donati due volumi, ognuno dei quali di oltre 300 pagine, – spiega Massimo Castiglioni, direttore editoriale de l’Inform@zioneonline – contenenti i racconti valutati dalla giuria del premio per le tre categorie Lettori, Studenti e Piccoli Autori”.