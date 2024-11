A Busto Arsizio terzo appuntamento con la rassegna di musica sacra

Domenica 10 novembre alle ore 16:00 nella Basilica di San Giovanni Battista è in programma il terzo e ultimo appuntamento con la rassegna di musica sacra, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’ente concerti castello di Belveglio e con la direzione artistica del maestro Sergio Paolini. Il concerto vedrà protagonista l’organista Emanuele Carlo Vianelli, che proporrà musiche di Bach, Widor, Franck, Bossi, Reger e Vierne.

Il concerto è ad ingresso libero e gratuito.

Programma musicale:

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

• Toccata in FA maggiore BWV 540a

• Sonatina dalla Cantata Actus tragicus BWV 106

Trascrizione per organo di A. Guilmant

Charles-Marie Widor (1845 – 1937)

• Marche (dalla “Troisième Symphonie pour Orgue”) op. 13 n° 3

César-Auguste Franck (1822 – 1890)

• Premier Choral en MI majeur

Marco Enrico Bossi (1861 – 1925)

• Stunde der freude op 132 n° 5

Max Reger (1873 – 1916)

• Ave Maria op. 80 n° 5

Louis Vierne (1870 – 1937)

• Carillon de Westminster op. 54 n° 6

(dalle “Pièces de fantaisie” – Troisième suite).

Curriculum del musicista Emanuele Carlo Vianelli:

Milanese, cresciuto alla scuola del padre Lavinio, di Romana Grego (pianoforte) e di Enzo Corti (organo e composizione organistica), compiuti gli studi presso la Civica Scuola di Musica di Milano e il Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova, si è in seguito perfezionato presso il CNSM di Ginevra, sotto la guida di Lionel Rogg. Vincitore ai concorsi organistici nazionali di Cagliari (1986) e Noale (1987/88) ha parimenti seguito

svariati corsi di perfezionamento con docenti quali Harald Vogel, André Isoir, Michael Radulescu e Carlo Stella, approfondendo particolarmente – dal 1985 al 1990 – il repertorio bachiano con Wilhelm Krumbach e la letteratura romantica e contemporanea con Arturo Sacchetti.

Svolge intensa attività concertistica in tutta Europa ed è titolare delle cattedre di Organo e di Teoria e Lettura musicale presso il Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese; è inoltre docente presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra. Ha inciso per le etichette Carrara, Motette e B.A.M., esercitando nel contempo attività di direttore, compositore, saggista e pubblicista. In qualità di docente ospite, in particolare presso i Conservatori di Bologna e Cagliari, ha tenuto svariate masterclass sull’interpretazione della letteratura organistica romantica e del ‘900.

Ha per lunghi anni operato presso il Duomo di Milano dapprima come vice organista (dall’ottobre 1998 al dicembre 2004) ed in seguito (dal gennaio 2005 al giugno 2024) come organista titolare, collaborando inoltre come docente presso la Scuola dei Fanciulli Cantori della Cattedrale Milanese.

Risonanza mondiale ha avuto la sua collaborazione con Andrea Bocelli il giorno di Pasqua 2020 per la realizzazione del concerto Music for Hope in diretta streaming dal Duomo di Milano, ritenuto dalla testata americana Variety il “più importante evento culturale durante la pandemia di COVID 19”. Nel 2022 è stato nominato Direttore Artistico Onorario dell’Accademia Romana César Franck. Attualmente presta servizio come organista presso la Parrocchiale dei SS. Gervaso e Protaso in Novate Milanese (dove, dal 1984, è direttore della Corale S. Cecilia) e presso la prepositurale di S. Pietro in Sala in Milano.