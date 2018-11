“Volevamo il pavé, ci mettono l’asfalto”

Inizierà lunedì 5 novembre l’asfaltatura di via Italia Libera a Gazzada Schianno. Finisce quindi così la vicenda che si trascina dal 2014 sull’idea di riqualificare il centro storico della città con il pavé.

Nelle ultime ore stanno infatti comparendo per la via i cartelli di divieto di sosta che preannunciano come a breve inizieranno i lavori in quella strada del centro della città. Una decisione del sindaco Cristina Bertuletti che sta sollevando non poche polemiche tra chi sognava di riqualificare il centro cittadino.

Con una petizione 227 cittadini della città avevano chiesto all’amministrazione di valutare una soluzione diversa per quella via, sfruttando i fondi per le compensazioni di Pedemontana. «Quello che chiedevano i cittadini non vale nulla per l’amministrazione -attacca Roberto Cattaneo, ex assessore ai lavori pubblici-. Con quella petizione pensavamo di aver fermato il progetto e avviare un confronto con l’amministrazione, ma così non è stato. Il centro storico della nostra città è il più brutto di tutta questa zona e decidendo di riasfaltare si mette la pietra tombale su ogni progetto futuro».