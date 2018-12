A scuola di sport

A partire dal prossimo anno scolastico l’Istituto E. Fermi di Castellanza proporrà un nuovo indirizzo di studi che valorizza la passione per lo sport in chiave culturale, scientifica e giuridica: il liceo scientifico ad indirizzo sportivo.

Questa nuova proposta formativa affiancherà gli altri corsi già esistenti, Amministrazione Finanza e Marketing e Liceo Linguistico, avendo sempre a garanzia l’altissima professionalità e competenza del marchio “E. Fermi”.

Il Liceo Scientifico Sportivo è indirizzato non solo a studenti atleti ma a tutti i ragazzi che vedono lo sport come un importante strumento formativo ed educativo ed aspirano ad un futuro lavorativo in questo settore con sbocchi anche e soprattutto nel management, nella comunicazione e nella formazione sportiva.

Alle materie portanti dell’area scientifica, come matematica, scienze e fisica, si aggiungeranno quelle caratterizzanti, ovvero discipline sportive, diritto ed economia dello sport.

L’Istituto Enrico Fermi personalizzerà ulteriormente l’indirizzo sportivo con la disciplina di marketing sportivo e potenziando le ore di discipline sportive. La didattica sarà imperniata su compiti reali, più avvincenti, attraverso un lavoro di team (allievi, insegnanti, figure esterne).

Gli approfondimenti teorici e pratici sulle varie discipline sportive verranno effettuati direttamente sul campo con professionisti del settore. In particolare si lavorerà con Rugby Parabiago, Sangiorgese Basket, centro Fisiokinesi ed altre importanti realtà sportive del territorio

Le iscrizioni apriranno a gennaio 2019 ma sarà possibile approfondire tutte le potenzialità del nuovo Liceo Scientifico a indirizzo Sportivo rivolgendosi alla segreteria dell’Istituto E. Fermi