Accordo tra Comune, Ats e Asst per l’uso degli uffici di via Roma

Siglato nella giornata di ieri, giovedì 27 dicembre, il contratto di comodato d’uso tra Comune di Castellanza, Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona (A.S.S.T.) e Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria (A.T.S.) per l’utilizzo dell’immobile di via Roma.

L’immobile di proprietà del Comune di Castellanza, dal 1991 destinato a funzioni socio sanitarie, sarà utilizzato da A.S.S.T. e A.T.S. per attività istituzionali, in particolare per ASST restano, al piano terra, gli uffici di scelta e revoca, di assistenza domiciliare integrata e, per un periodo di almeno 6 mesi, la dialisi.

ATS, invece, collocherà al piano primo e secondo, gli uffici di Igiene e delle Malattie infettive entrambi appartenenti al Dipartimento Igiene Prevenzione Sanitaria, riorganizzando la distribuzione territoriale degli uffici così come previsto dalla Legge regionale di riforma sanitaria.

Grazie all’importante accordo – che ha una durata di dieci anni, rinnovabile per altri dieci – gli spazi di via Roma, da tempo inutilizzati, vengono completamente valorizzati e totalmente rioccupati, sottraendoli al rischio di abbandono e di sicuro degrado. Questo accordo è il risultato di mesi di contatti e valutazioni tecniche ed è la dimostrazione che le collaborazioni positive tra enti portano a risultati utili per la collettività, in termini di presenza di servizi che contribuiscono a mantenere alta l’offerta socio sanitaria territoriale.

Non trascurabile sarà anche la ricaduta economica sulla città dovuta alla presenza di uffici e pertanto di addetti che portano un miglioramento dell’indotto.

«Voglio ringraziare – conclude il sindaco Mirella Cerini – in modo particolare i Direttori Generali uscenti dell’A.T.S., dott.ssa Paola Lattuada (alla quale faccio i migliori auguri per il nuovo incarico) e di A.S.S.T., dott. Giuseppe Brazzoli, per la disponibilità e la fattiva collaborazione. Auspico che questa positiva sinergia possa continuare con i nuovi dirigenti ai quali auguro buon lavoro e garantisco fin da subito cooperazione».