“Adesso” il reading letterario all’Aula Studio

A Malnate arriva “Adesso”, il reading letterario che arriva al cuore dei giovani: domenica 16 dicembre alle ore 17 la narrazione sui temi dell’adolescenza, proposta dalla cooperativa sociale NATURart andrà in scena all’Aula Studio del Parco 1° maggio in via Savoia a Malnate nell’ambito della serata” Venti in Movimento”.

Per raccontare il nuovo appuntamento teatrale con “Adesso”, lo spettacolo che dà voce alle emozioni e ai sentimenti dei giovani, si parte dal luogo: il Parco Primo Maggio a Malnate è un posto bellissimo, all’interno del quale convivono spazi per famiglie, anziani e giovani. Vi si ritrovano ragazzi per giocare a pallone ma anche giovani che, in Aula Studio, preparano il proprio futuro e bambini impegnati in laboratori artistici presso La Fonderia Delle Arti. Le compagnie dei più grandicelli si danno appuntamento, mostrando tutto il loro essere adolescenti con le relative luci ed ombre. Qui, le cooperative sociali Naturart e Miniera di Giove, insieme all’associazione giovanile La Portineria, hanno scelto di realizzare la nuova tappa di “Adesso – Storie in bilico intorno ai vent’anni”: lo spettacolo mette al centro le tante facce dell’adolescenza, età dalle mille sfaccettature e che porta con sé una purezza ed una onestà che difficilmente si ritrovano in un altro momento della vita. Ad ispirare la sequenza di sentimenti, raccontata con sincerità e passione, sono autori famosi come J.D. Salinger, Alessandro Baricco, José Saramago, Jacques Prévert, e le tante storie che NATURart ha custodito negli oltre 20 anni di lavoro a stretto contatto con le vite dei ragazzi.

Il viaggio è proposto da 4 educatori professionali: Andrea Maldera, Linda Potestà, Alessandra Visone e Chiara Zuffrano, per la regia di Giulia Provasoli.

Sono storie che raccontano le emozioni dei ragazzi, talvolta confuse e spaesate, come quelle provate davanti agli adulti che spesso propongono loro modelli di incoerenza, disillusione e infelicità, ma anche l’innamoramento, l’amicizia, la voglia di essere diversi e felici, la consapevolezza, l’inadeguatezza e la tristezza profonda.

Il teatro è uno degli strumenti culturali che NATURart utilizza nei progetti educativi e nei laboratori e la regia è curata da Giulia Provasoli, formata alla scuola d’arte drammatica Paolo Grassi e master di pedagogia teatrale in Bicocca: “La prima cosa che ti dà l’arte teatrale è la consapevolezza. Il teatro ti mette davanti a te stesso senza giudizi e permette di osservarti: ti fa capire quali sono i desideri, bisogni e limiti, è una presa di coscienza delle emozioni. Una cosa viva, che cambia sempre, una tavolozza inesauribile di colori dalle sfumature diverse”.

Ad arricchire il reading con una dimensione visuale sarà un vero e proprio “live painting”, durante il quale l’educatrice, esperta di arte, Carlotta Di Ienno trasformerà le suggestioni letterarie in evocative immagini pittoriche. Al termine il pubblico presente potrà arricchire a sua volta le opere realizzate.

A seguire, presso la sede dell’associazione giovanile “La Portineria” in piazza Fratelli Rosselli, la serata proseguirà con dj set musicale ed aperitivo per presentare le attività del 2019.

L’evento è realizzato nell’ambito dei progetti culturali e sportivi promossi dal Comune di Malnate e rientra nelle attività calendarizzate per le festività Natalizie.

I partner dell’iniziativa “Venti in movimento” sono le cooperative sociali NATURart e La Miniera di Giove e l’Associazione Giovanile La Portineria, che quest’anno festeggia venti anni di attività.