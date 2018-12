Anche Marcello “si dimette” da Iannini

Dopo Francesco Paolucci, socio fondatore di #insiemeEfuturo, l’associazione presieduta da Luca Marsico, dalla commissione Lavori pubblici del Comune di Varese, a cui partecipava come delegato del consigliere Gaetano Iannini, anche Francesco Marcello manda al consigliere appartenente in comune di Varese al Gruppo Misto, ma ormai rappresentante varesino di Fratelli d’Italia la sua lettera di dimissioni, resa nota anche alla stampa. Eccone il testo:

Con la presente, sono a comunicare le mie dimissioni dalla commissione N. 7 – Area servizi sociali e servizi alla persona – del Comune di Varese, conferitami dal Consigliere Comunale Gaetano Iannini, al quale è indirizzato il presente messaggio.

Per coerenza, rispetto e lealtà nei confronti del Consigliere Iannini, da alcuni mesi esponente varesino di Fratelli d’Italia e recentemente dimessosi dal progetto dell’Associazione Insieme & Futuro, quanto nei confronti di Luca Marsico, presidente di quest’ultima, e con il quale sto proseguendo il mio percorso politico, ringraziando per la preziosa opportunità,per la stima è per la fiducia accordatemi ritengo doverosa questa mia scelta.

Porgendo a tutti i miei più sinceri auguri per un ottimo prosieguo dei lavori, porgo i miei più cordiali saluti.

Francesco Marcello