Arrivano i controlli delle Gev per controllare la raccolta differenziata in centro

Un centro più bello e pulito: era questo l’obiettivo che ha ispirato l’accordo tra Comune di Varese, commercianti e Acsm – Agam ambiente per il miglioramento della raccolta differenziata nelle vie del centro storico.

Non più nel weekend quindi ma più giorni di ritiro durante la settimana per consentire, in particolare ai commerciati, maggiore flessibilità nell’esposizione dei sacchi da raccogliere e anche evitare la presenza di rifiuti durante il fine settimana.

Nell’accordo c’era anche un punto legato ai controlli: tutte le parti hanno sottolineato l’importanza del rispetto delle nuove modalità di ritiro proprio per raggiungere l’obiettivo comune di offrire ai cittadini e ai turisti un centro storico della città più bello e curato.

Il Comune quindi, grazie anche all’impegno delle Guardie Ecologiche volontarie, sta effettuando controlli regolari nelle vie del centro per monitorare la situazione. Anche lo scorso weekend le GEV hanno controllato il rispetto delle nuove modalità di ritiro e purtroppo hanno trovato ancora qualche situazione non regolare, emettendo anche una sanzione per mancato rispetto dei giorni di esposizione dei sacchi.

«Varese diventa più bella grazie all’aiuto di tutti – afferma l’Assessore all’Ambiente Dino De Simone – Noi pensiamo che la migliore gestione del servizio di raccolta rifiuti possa portare tanti vantaggi, sia economici sia di rispetto dell’ambiente. Ma anche di qualità dell’ambiente urbano, di bellezza e decoro. In questa fase di cambiamento i controlli sono necessari e importanti, e sono stati condivisi con tutti. Sono però sicuro che nel breve periodo, tutti capiranno che i vantaggi sono enormemente più grandi rispetto al piccolo vantaggio della “furbata” effettuata di nascosto».