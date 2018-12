Blitz animalista alla chiesetta di Sant\'Antonio

Blitz animalista contro la tradizionale sagra di Sant’Antonio che si tiene ogni anno a Saronno. Nella notte i militanti del gruppo 100% animalista hanno affisso un manifesto sul cancello della chiesetta di Sant’Antonio abate. Già in passato gli animalisti avevano affisso striscioni e cartelloni contro la presenza di animali alla sfilata e degli eventi della rievocazione storica saronnese.

“Tralasciando il fatto che in ogni tipo di allevamento c’è crudeltà – spiegano in una nota gli attivisti – e che il destino di questi animali è finir mangiati, anche solo queste fiere ed esposizioni sono sofferenza e maltrattamento per le creature tenute per giorni in gabbie o recinti, esposte alla curiosità della gente, spaventate da rumori e confusione. Oltre al fatto che con questi eventi si ribadisce il concetto che animale significhi merce, da comperare, vendere, sfruttare”.

Da queste considerazioni la decisione di mobilitarsi: “Quest’anno i militanti di 100%animaliti saranno presenti il 13 gennaio alla sfilata con un presidio, per affermare il diritto al rispetto e alla dignità per gli animali, per demotivare i visitatori infine per monitorare le condizioni di detenzione e denunciare i casi di maltrattamento. Non abbiamo nulla contro la sagra di Sant’Antonio Abate, ma gli animali devono essere lasciati in pace”.

Il primo step è stato proprio il blitz di questa notte: “Gli organizzatori per giustificare la vergogna, hanno sempre detto che gli animali sono trattati bene, il nostro manifesto invece parla chiaro una gabbia d’oro è sempre una gabbia”