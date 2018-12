A Busto Garolfo il concerto di Natale porta in dono la solidarietà: dalla Bcc 40mila euro alle realtà che danno valore al territorio

Dare valore a chi dà valore. È con questo spirito che la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha voluto festeggiare il Natale. Le note del corpo musicale Santa Cecilia diretto dal maestro Fulvio Clementi hanno accompagnato quello che è un appuntamento tradizionale per Busto Garolfo: il concerto di Natale con la consegna delle beneficenze della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Sabato 22 dicembre, in un auditorium Don Besana letteralmente gremito di pubblico, la Bcc ha così rinnovato il suo profondo legame con il territorio, in particolare con la comunità che l’ha vista nascere 120 anni fa e crescere anno

dopo anno.

Circa 40mila euro sono stati consegnati a dieci realtà no profit di Busto Garolfo che si sono distinte per la loro azione in campo sociale, educativo, culturale e sportivo. In più, è stato riconfermato il sostegno al progetto Solidarietà per il Lavoro che è promosso dai Servizi sociali del Comune con le Acli bustesi e la Caritas.

«È la testimonianza più viva e concreta di un impegno che ci siamo assunti oltre 120 anni fa con il territorio», ha osservato il presidente della Bcc, Roberto Scazzosi presente alla serata insieme con il direttore generale della banca Carlo Crugnola e i consiglieri Danila Battaglia e Vittorio Pinciroli. «In un momento di importante transizione per la nostra banca vogliamo riaffermare la nostra vicinanza e il nostro sostegno alla comunità che ci ha visto nascere e crescere. L’adesione al gruppo bancario cooperativo Iccrea è uno slancio al futuro per essere istituto capace di affrontare le sfide del mercato, ma è anche la valorizzazione dei principi del credito cooperativo. La cooperazione, la mutualità e la vicinanza al territorio diventano in una serata come questa elementi tangibili di un modo diverso di essere banca. Partiamo dalle relazioni per continuare ad essere volano di crescita».

Le beneficenze sono state consegnate al sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi per dare continuità al progetto Solidarietà per il Lavoro; un progetto che, promosso dai Servizi sociali del Comune, dalle Acli e dalla Caritas, mira a creare occasioni di occupazione temporanea per quanti hanno perso il lavoro. Le associazioni e gli enti no profit che hanno ricevuto il contributo della Bcc sono state: il gruppo volontario di Protezione Civile che oltre ad un’attività costante di monitoraggio sul territorio, fa anche un’azione di educazione e prevenzione nelle scuole cittadine; l’associazione Hakuna Matata che ha come finalità la promozione umana nell’ambito dell’educazione ai minori; l’associazione GPU – Genitori per la Promozione Umana, gruppo che opera al fianco dei ragazzi con disabilità; alla corale parrocchiale Santa Cecilia che anima momenti religiosi e civili; il CSG – Centro Sportivo Giovanile – che promuove l’attività sportiva in ambito oratoriano; alla banda Santa Cecilia che ha messo al centro della propria attività l’educazione musicale ed è stato protagonista anche delle due date del concerto di Natale; l’associazione sportiva La Rete che promuove l’integrazione attraverso lo sport; la sezione di Busto Garolfo della Croce Azzurra Ticinia che aiuta le persone con disabilità e gli anziani nei trasferimenti verso i centri di cura; l’oratorio Sacro Cuore e la comunità parrocchiale di Busto Garolfo che continuano instancabilmente la loro azione sociale, educativa e di promozione umana. Da tutti è arrivato il sentito ringraziamento nei confronti della Bcc per il prezioso contributo ricevuto.