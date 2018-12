A Busto Garolfo il Natale in Bcc porta musica e solidarietà

Musica fa rima con solidarietà a Busto Garolfo. Per Natale la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate raddoppia l’appuntamento ma non rinuncia alla valorizzazione del territorio: torna venerdì 21 e sabato 22 dicembre il tradizionale concerto di Natale con il corpo musicale Santa Cecilia diretto dal maestro Fulvio Clementi. Un duplice momento per riaffermare la vicinanza alla comunità che ha visto nascere la Bcc ormai 121 anni fa e contribuire in maniera concreta al sostegno delle realtà di valore. Nella serata di sabato 23 dicembre, infatti, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi consegnerà le beneficenze alle realtà bustesi che si sono distinte in ambito sociale, sportivo, culturale ed educativo rappresentando un valore aggiunto per l’intera comunità di Busto Garolfo e per il territorio.

«Il concerto di Natale è un momento importante che rafforza il legame tra la Bcc e il territorio bustese. È un momento che, data la grande partecipazione che ha sempre riscontrato, proponiamo in due serate», afferma il presidente Scazzosi. «Quest’anno, questo appuntamento ha un’importanza del tutto particolare: le deliberazioni assunte dall’assemblea della nostra Bcc lo scorso 9 dicembre, di fatto hanno portato la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ad essere parte del Gruppo bancario cooperativo Iccrea. Questo significa che siamo parte di una realtà più grande e più forte. Ma, allo stesso tempo, significa anche che continuiamo a mantenere ben salde le nostre radici: siamo vicini alle famiglie e alle imprese, non solamente sostenendo quell’economia reale che è il cuore del vivere quotidiano di ciascuno di noi, ma anche dando valore a chi ha fatto e fa crescere il territorio».

Organizzato dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate in collaborazione con il Circolo Culturale e Ricreativo, il concerto in entrambe le due serate ha inizio alle 21 nell’auditorium Don Besana della Bcc (via Busto Arsizio 23) a Busto Garolfo. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria del posto.

Concerto di Natale 2018

Programma

La grande guerra – Michele Mangani

Il Silenzio – arr. Fulvio Creux

Una marcia per il sultano – G. Rossini, arr. Pirola

Una marcia per l’imperatore – G. Rossni, arr. Pirola

Il Barbiere di Siviglia – Sinfonia – G. Rossini, arr. Einz

Concerto d’amore – Jacob de Haan

Pacific dreams – Jacob de Haan

The spirit of Christimas – Jacob de Haan

Spiritual Moments – Dizzy Strattford

Gospel Fantasy – Michele Mangani

All I want for Christmas is you – arr. Bernaerts

Corpo musicale Santa Cecilia

Direttore: Fulvio Clementi