Capodanno in Valtellina, tutti gli appuntamenti

Tra feste in piazza, fiaccolate, spettacoli pirotecnici e molto altro, la Valtellina si prepara a festeggiare il Capodanno in montagna: di seguito i principali appuntamenti nelle varie località valtellinesi.

Alta Valtellina

Per salutare il 2018, a Livigno, i maestri della Scuola Sci Centrale propongono la tradizionale fiaccolata, accompagnata da vin brulè e dallo scambio di auguri prima di procedere con il cenone nei vari ristoranti del “Piccolo Tibet”. Per coloro che volessero trascorrere un Capodanno alternativo, Aquagranda Active You propone un ricco cenone a base di pesce fresco, il relax dell’area Wellness & Relax con rituali aufguss dedicati, il tutto in un’atmosfera soffusa e con tanta musica: clicca qui per maggiori dettagli.

A Bormio, c/o Ski Stadium, festa di fine anno con fiaccolata lungo la pista Stelvio e a seguire spettacolo pirotecnico, musica e vin brulè. Per gli amanti del benessere, QC Terme Bagni di Bormio propone Bolle e Bollicine, una serata nelle calde acque termali, circondati dal paesaggio completamente innevato: l’ideale per terminare l’anno nel più puro benessere possibile. Anche le Valli limitrofe a Bormio propongono diversi eventi: a S. Caterina Valfurva, a partire dalle 17, fiaccolata di fine anno mentre la Valdidentro propone animazione per bambini, fiaccolata e spettacolo pirotecnico.

Tirano e Aprica

In Aprica, a partire dalle 18.00, spettacolare e scenografica fiaccolata lungo la pista Magnolta con i maestri di sci. Per chiudere in bellezza la fiaccolata, spettacolo pirotecnico e distribuzione di vin brulè in località Campetti.

A Tirano, in piazza della Basilica, dalle 23 spettacolo musicale e brindisi di mezzanotte con spumante e panettone. Tra fiaccolate, spettacoli pirotecnici, feste in piazza e molto altro, scopri i numerosi eventi per celebrare il Capodanno in Valtellina.

Sondrio, Valmalenco e Morbegno

Per salutare il 2018 e festeggiare al meglio l’arrivo del nuovo anno, Sondrio è… Capodanno: dalle 20, in piazza Garibaldi, una serata di grande divertimento e musica con Radio Number One.

A Chiesa in Valmalenco, dalle 23, si festeggia invece l’arrivo del 2019 in piazza SS. Giacomo e Filippo. A Buglio in Monte, la Pro Loco organizza il cenone di San Silvestro; la serata sarà allietata da musica e balli presso i locali della Pro Loco. Info e prenotazioni: Nino 3357772972

Valchiavenna

A Chiavenna, in piazza Bertacchi, dalle 21.30 animazione, intrattenimento e musica con Bruno Ligari e DJ Walter Fargetta direttamente da Radio 105. A Campodolcino, in piazza S. Antonio dalle 22.30, musica e animazione per tutti con dj Julian Bonistalli (Hopplà Chiavenna) fino ad arrivare a mezzanotte con il brindisi in compagnia. Da segnalare in data 29 dicembre la Fiaccolata all’Alpe Motta organizzata dai maestri e ragazzi della Scuola Sci Campodolcino – Motta; al termine della manifestazione, l´Associazione Amici Alpe Motta offrirà un buffet a tutti.