Caronnese, un’occasione da non mancare

Turno infrasettimanale nel girone B della Serie D e quindi mercoledì in campo per la Caronnese di mister Achille Mazzoleni. I rossoblu sono attesi dalla vicina trasferta di Olginate con calcio d’avvio fissato per le 14,30 di mercoledì 12 dicembre.

Un turno da sfruttare al meglio per Piraccini e compagni: la Caronnese infatti deve affrontare il fanalino di coda Olginatese che fino a qui ha raccolto appena due punti (zero vittorie, pareggi con Legnago e Sondrio) con tanto di peggior difesa e peggior attacco del campionato.

Il contrario di una Caronnese che arriva all’appuntamento in gran forma, con cinque vittorie nelle ultime sei partite e l’ottima terza posizione alle spalle delle più blasonate Mantova e Como. Come sempre, però, in casi come questi sarà necessario non avere cali di concentrazione: solo domenica l’Olginatese ha perso con il minimo scarto sul campo della Virtus Bergamo mentre la formazione del presidente Reina ha piegato il Villa d’Almé solo su rigore in pieno recupero.

Due piccoli campanelli d’allarme arrivati al momento giusto per evitare di sottovalutare l’avversario di turno, tanto più che sugli altri campi ci sono partite di medio livello (ma non scontate) per Mantova e Como ma anche lo scontro diretto tra Rezzato e Pro Sesto, le due squadre alle spalle dei rossoblu. Dirige una terna tutta siciliana: arbitro il signor Mucera di Palermo assistito da Selmi di Acireale e Chillemi di Barcellona Pozzo di Grotto.

DIRETTAVN – Aggiornamenti in tempo reale sulla partita della Caronnese nel corso di #direttavn, il liveblog calcistico di VareseNews dedicato principalmente alla gara tra Entella e Pro Patria. Il collegamento è attivo CLICCANDO QUI.