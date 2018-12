Cassano celebra la Giornata della Trasparenza

Cassano Magnago celebra la Giornata della Trasparenza con un incontro che si terrà il giorno martedì 18 dicembre 2018 dalle ore 16:00 alle 19:00 nella sala Crespi del Comune di Cassano Magnago.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 9 aprile u.s., ha individuato, come prevede l’art. 10, comma 6, del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs.97/2016, la Giornata della Trasparenza quale momento fondamentale per acquisire riscontri sul grado di soddisfacimento dei cittadini con riguardo alla comprensibilità, accessibilità e utilizzabilità dei dati pubblicati e per individuare ulteriori necessità di informazione, nell’ottica del processo di miglioramento continuo della trasparenza e dell’innovazione.

La giornata della trasparenza rappresenta inoltre un’occasione di incontro tra cittadini e pubblica amministrazione, per ridurre le distanze, così da consentire a tutti di conoscere da vicino le attività del Comune, nonché i servizi dedicati alla cittadinanza, anche per un’interazione e una partecipazione attiva e più consapevole alla vita amministrativa.

Nel corso dell’appuntamento del 18 dicembre sarà data importanza al tema dell’accesso civico e della trasparenza, con un occhio di riguardo nei confronti delle novità introdotte dal diritto all’accesso civico generalizzato.