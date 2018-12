Classifica qualità della vita, Galimberti: “Miglioramento anche grazie a Varese”

«Un buon risultato su cui sicuramente ha un ruolo fondamentale il lavoro che stiamo facendo nel capoluogo». È così che il sindaco di Varese, Davide Galimberti, commenta il miglioramento di 12 posizioni nella classifica 2018 sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 ore.

La provincia è ora al 45esimo posto e il primo cittadino di Varese vuole prendersi una parte del merito. «Un impegno quotidiano su tanti fronti che inizia a vedersi anche nei risultati» dice Galimberti che ricorda anche come «avevamo promesso due anni e mezzo fa che avremmo fatto ripartire Varese». Da quelle elezioni del 2016 «abbiamo seminato cambiamenti in questi anni di lavoro duro, facendo scelte non sempre popolari ma con in testa il futuro, il rilancio della città e il miglioramento della qualità della vita, come traino anche della grande Varese».

Così «adesso cominciamo a raccogliere i frutti del cambiamento. Certo, la strada è ancora lunga ma con questo metodo potremo migliorare ancora e arrivare ad essere tra le prime realtà del Paese».