Il comune compra 6 body cam per la Polizia Locale

Si allarga la dotazione di strumenti per gli agenti di Polizia Locale a Busto Arsizio con l’arrivo di 6 Body Cam. Nell’ultima seduta di giunta prima di Natale l’amministrazione ha infatti dato il via libera per l’acquisto delle videocamere da applicare sulla divisa degli agenti per filmare ciò che accade.

Un acquisto ritenuto utile “per agevolare l’espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria” e che si baserà su strumentazioni molto tecnologiche “tali da realizzare filmati criptati in modo da poter essere letti solo da password di accesso assegnata alle persone autorizzate”.

Ogni Body Cam costa 270 euro e quindi per l’intero ordine da 6 Palazzo Gilardoni ha messo sul piatto 1.620 euro (più iva). La fornitura sarà fatta dalla Sintec Informatica, selezionata dopo un’indagine di mercato. L’acquisto si aggiunge ad un altro che il comune ha deciso di fare per la Polizia Locale: un nuovo etilometro.