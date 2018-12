I corsi Tigros 2018 finiscono con il cenone di Capodanno

L’ultimo corso Tigros del 2018 organizza il cenone di Capodanno. E lo fa, martedì 11 dicembre 2018, al ristorante Buongusto di Castellanza a partire dalle 17.

E a dare tre speciali “dritte” su questo particolare momento di cucina, arriva una new entry per i corsi Tigros: Maurizio Santinon, chef e titolare del Ristorante Al Borducan Romantic al Sacro Monte di Varese.

Maurizio Santinon entra per la prima volta in cucina quasi per caso e nasce un amore a prima vista per i fornelli. Si innamora in modo travolgente di questo lavoro e dopo un tirocinio al Ristorante di Guido da Costigliole (storica stella Michelin Piemontese), decide di dedicarsi all’arte culinaria. Sulla scia del nonno Colombo, gestore di uno storico ristorante della tradizione lombarda, rivisita la cucina del territorio con innovazione e creatività mantenendo i sapori classici e rotondi di un tempo per permettere a chi gusta i suoi piatti di ritrovare il gusto di una volta.

Le prenotazioni sono chiuse per questo evento, che è anche l’ultimo del 2018. Per info www.tigros.it