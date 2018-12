Deposito da 20 metri quadrati in fiamme

Domenica 23 dicembre, alle ore 21.30, i vigili del fuoco della sede di Varese, sono intervenuti nel comune di Galliate Lombardo, in via Bruno Sessa, allertati per l’incendio di un deposito adiacente ad un’abitazione.

Per cause ancora in fase di accertamento, un magazzino di 20 metri quadrati, utilizzato per il ricovero di attrezzi e legname, è stato interessato dalle fiamme.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Lievi i danni per l’edificio abitativo.