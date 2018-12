Il design per bambini di Terragni in mostra sino al 6 gennaio

Ultime settimane per visitare la mostra “Giuseppe Terragni per i bambini: l’Asilo Sant’Elia” allestita alla Pinacoteca civica di Como (via Diaz 84), sino al prossimo 6 gennaio.



Lungo il percorso espositivo gli arredi progettati da Giuseppe Terragni per l’Asilo Sant’Elia di Como: seggioline, banchetti delle aule, armadietti spogliatoi, un lungo mobile contenitore e un esempio originale della poltrona ‘Benita’, per il primo asilo a misura di bambino.Un progetto moderno e sensibile alle esigenze dei “piccoli uomini”.

L’idea di dedicare una mostra all’Asilo Sant’Elia, capolavoro dell’architettura razionalista comasca progettato da Giuseppe Terragni a partire dal 1934 e realizzato nel 1936, nasce dal ritrovamento nei depositi della Pinacoteca e dell’Asilo di alcuni arredi d’epoca, a misura di bambino, in parte realizzati su disegno dello stesso Terragni. Da qui la scelta di presentarli al pubblico – dopo un attento lavoro di recupero e restauro – riuniti insieme per la prima volta, permettendo al visitatore di meglio comprendere un tema estremamente accattivante e attuale come l’ideazione di uno spazio collettivo per l’infanzia.

Informazioni

Orari martedì – domenica 10 – 18

Ingresso compreso nel biglietto d’ingresso alla Pinacoteca

Tariffa intera € 4,00

Tariffa ridotta / gruppi € 2,00

Biglietto cumulativo 3 musei € 10

Family pass € 10

Contatti

Pinacoteca civica

Via Diaz 84, Como

Tel. +39 031269869

museicivici@comune.como.it