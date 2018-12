Sabato 15 dicembre alle ore 11, nel padiglione Forme del Volo, sono stati inaugurati due nuovi velivoli che vanno ad arricchire la collezione del museo. Si tratta di un CAT 20, un aliante monoposto acrobatico prodotto negli anni Trenta dall’azienda Cattaneo Alianti Taliedo e di un Katana T 30, velivolo monoposto da competizione acrobatico progettato e costruito dalla Terzi Aerodyne di Milano.

Galleria fotografica Due nuovi aerei per Volandia 4 di 7

Il CAT 20 I-ZAGO è stato conservato per anni all’aeroporto di Pavullo e poi donato a Volandia dal generale Carlo Zorzoli, mentre il Katana, donato al museo da Edoardo Ponti, è stato protagonista di numerosi voli acrobatici grazie a Sergio Dallan, per ben 23 volte campione italiano di acrobazia aerea. Del Katana 30 ancora oggi è possibile acquistarne il kit di costruzione o il set dei disegni per la costruzione amatoriale.

«Sono qui soprattutto per certificare il senso di stima che nutro nei confronti di questa istituzione museale virtuosa e per l’indispensabile apporto che i volontari danno ad essa – dichiara l’assessore regionale Bruno Galli – rendendola un posto unico, anche per le emozioni che sa trasmettere. Qui si respira il passato e allo stesso tempo si sa guardare al futuro. Volandia – conclude Galli – è davvero un esempio da prendere a modello, essendo riuscita a valorizzare al meglio la cultura aeronautica del nostro territorio».

Soddisfatto anche il Presidente di Volandia, Marco Reguzzoni: «Con oltre 150mila visitatori paganti e 450 ragazzi in alternanza scuola-lavoro possiamo dire di essere testimoni della tradizione aeronautica riuscendo a trasmetterla anche alle nuove generazioni». Presenti inoltre i sindaci Romano Miotti, Filippo Gesualdi, Claudio Montagnoli e l’assessore Ilaria Ceriani che hanno voluto sottolineare la crescita di Volandia, il forte legame tra l’aeronautica e il territorio e l’indispensabile apporto del volontariato per lo sviluppo di realtà così vive.