Elena Ferrari tra le 50 donne “tecnologiche” più influenti al mondo

Elena Ferrari, docente di Informatica dell’Università degli Studi dell’Insubria è una delle 50 donne italiane più influenti nel settore della tecnologia (https://italy.inspiringfifty.org/). Due anni fa la docente era stata inserita tra le 100 donne esperte nel campo delle scienze.

Per la prima volta quest’anno, infatti, è arrivata in Italia “Inspiring Fifty” l’iniziativa europea che seleziona le 50 donne più influenti nel mondo della tecnologia: imprenditrici, top manager di azienda, influencer, ricercatrici ed esponenti delle istituzioni che si sono distinte nel corso dell’anno per essere eccellenze del mondo tecnologico.

La professoressa Ferrari è docente dei corsi di Laurea in Informatica del Dipartimento di Scienze Teoriche ed Applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria; studiosa di Privacy, Cybersecurity e Big data, per le sue ricerche in questo settore ha ottenuto altri prestigiosi riconoscimenti internazionali come nel 2014 l’“IBM Faculty Award” e il Technical Achievement Award 2009, attribuito dalla IEEE Computer Society.

«Sono molto contenta e onorata per questo riconoscimento, che premia la mia attività di ricerca e quella del mio gruppo. Spero incentivi le ragazze a iscriversi a un corso di Laurea in Informatica: sono, infatti, ancora troppo poche e si precludono l’accesso a una professione interessante e che non conosce crisi. Le aspetto in aula ai corsi di Informatica dell’Università dell’Insubria!» ha commentato la professoressa Ferrari.

Curato da Janneke Niessen e Joelle Frijters Inspiring Fifty è nato nel 2015 e nelle edizioni passate ha premiato persone del calibro di Neelie Kroes, ex Vice Presidente della Commissione Europea e responsabile dell’agenda digitale, Nicola Mendelsohn, VP EMEA di Facebook.

Come dice il nome stesso, obiettivo dell’iniziativa è far diventare queste importanti digital woman dei modelli di riferimento nel mondo della tecnologia per le giovani italiane e, al tempo stesso, far conoscere a tutti delle professioniste qualificate che hanno fatto la differenza in questo settore.

La cerimonia di premiazione avverrà a Milano nel mese di Gennaio.