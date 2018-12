Esce di strada con l’auto, una donna all’ospedale

I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno attorno alle 15 di oggi, lunedì 10 dicembre, sono intervenuti nel comune di Locate Varesino, in provincia di Como in via Giuseppe Garibaldi per incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento la conducente di un’autovettura, una donna di 42 anni ha perso il controllo del veicolo finendo su uno spartitraffico e abbattendo alcuni pali della segnaletica stradale.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la donna.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Varese e un mezzo medicalizzato, sempre da Varese.