Fontana di piazza San Lorenzo, giochi d’acqua e di luci per l’inaugurazione

Tutto pronto per la rinascita della fontana di piazza San Lorenzo. Domani (domenica 9 dicembre) con inizio alle 18.50 un grande show di musica, giochi d’acqua e di luci darà il la al ritorno all’antico splendore di una delle maggiori attrazioni di Gallarate.

E’ il risultato del lavoro di squadra tra amministrazione comunale (che patrocina l’evento attraverso l’assessorato ai Lavori pubblici) e privati. «La fontana di piazza San Lorenzo, inaugurata ufficialmente il 9 luglio 2003», commenta l’assessore Sandro Rech, «è stata a suo tempo progettata per abbellire uno dei principali ingressi della città. Il getto centrale che raggiunge i 18 metri e i getti a corona permettono un’allegoria idraulica di grande impatto, come la manifestazione del

giugno 2007 ha avuto modo di mostrare. Ora, dopo 11 anni la fontana torna a farsi ammirare con nuovi giochi d’acqua, suoni e luci in una collaborazione tra pubblico e privato attuata grazie all’intervento di Giorgio Fioretti e alla G.F. Impianti che hanno curato l’ingenierizzazione delle pompe».

Quella di domani, assicura l’esponente della giunta di centrodestra, «sarà solo la prima di una serie di serate che vedranno la fontana protagonista». Anche l’assessore al Commercio Claudia Maria Mazzetti è convinta del potenziale di questa vera e propria attrazione: «Un altro angolo della nostra Gallarate che diventa bello da vedere e da vivere. Un altro passo avanti sulla strada del rilancio della città e del suo centro storico».

Lo spettacolo presentato da MIki Squillante prenderà il via alle 18.50 con l’omaggio all’associazione “I barattoli della memoria”. A seguire musica del vivo ed esibizioni di ballo fino al gran finale previsto alle 19.30. Il tutto con la fontana e gli incredibili giochi d’acqua come protagonisti assoluti.