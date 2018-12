Un Villaggio di Natale accattivante, dedicato al Grinch, il personaggio più irriverente, cinico e simpatico del Natale, che a novembre tornerà nei cinema.

Il Villaggio del Grinch sarà aperto tutti i sabati e le domeniche, dal 17 novembre al 30 dicembre, dalle 10:30 alle 17:30.

Nel villaggio incontro con Babbo Natale, laboratori creativi, la grande giostra “in volo con Babbo Natale”, il truccabimbi, la magia, i dolciumi e ogni giorno, alle 11:00, alle 15:30 ed alle 17:30 “Cioccolata con il Grinch” (*su prenotazione), per conoscere la creatura verde ed influenzarla con la forza dello Spirito Natalizio.

Tante sorprese vi aspettano, lasciatevi avvolgere dalla Magia del Natale e dall’impertinente simpatia del Grinch!

MERRY GRINCHMAS!

Biglietti

Biglietto unico di ingresso a data libera, comprende: laboratori creativi, Truccabimbi, spettacolo di magia alle ore 16:30, ingresso ad uno degli appuntamenti per la cioccolata con il Grinch (in omaggio tazza Volandia) previa prenotazione via mail con indicazione di data e ora alla mail segreteria@23eventi.it e fino ad esaurimento dei posti disponibili; adulti € 3,00 (obbligatorio per i genitori di bambini da 0 a 2 anni e per coloro che desiderano consumare la cioccolata);

Biglietto a data e orario fisso comprende: laboratori creativi, Truccabimbi, spettacolo di magia alle ore 16:30, ingresso ad uno degli appuntamenti per la cioccolata con il Grinch (in omaggio tazza Volandia) nella data e nell’orario stabilito con garanzia di ingresso; adulti € 3,00 (obbligatorio per i genitori di bambini da 0 a 2 anni e per coloro che desiderano consumare la cioccolata).

Biglietto per accesso al solo villaggio: Laboratori creativi, Truccabimbi e spettacolo di magia alle 16:30, (bambini dai 3 anni) – è escluso l’incontro e la cioccolata con il Grinch.

Biglietto famiglia, in collaborazione con Volandia: biglietto comprensivo dell’ingresso a Volandia + ingresso al villaggio del Grinch per 2 adulti (compresa la cioccolata con il Grinch) e 2 bambini. Per il Villaggio del Grinch comprende: laboratori creativi, Truccabimbi, spettacolo di magia alle ore 16:30, ingresso ad uno degli appuntamenti per la cioccolata con il Grinch(in omaggio tazza Volandia) previa prenotazione via mail con indicazione di data e ora alla mail segreteria@23eventi.it e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si ricorda che per accedere al Villaggio del Grinch, collocato all’interno della struttura di Volandia, è necessario acquistare anche i biglietti di ingresso per il Parco e Museo del Volo in loco o sul sito.