Incidente al Cucco, non ce l’ha fatta il 26enne finito fuori strada

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 26 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale la notte tra il 26 e il 27 dicembre a Montegrino Valtravaglia, sulla strada del Cucco. Le sue condizioni si sono aggravate fino a diventare irreversibili nella giornata di venerdì 28 dicembre.

Il giovane si chiamava Luca Brignoli ed era di Cuveglio.

L’altra notte aveva finito di lavorare da poco e stava tornando a casa. Era stato trasferito in ospedale in codice giallo ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. L’incidente si è verificato in via Margorabbia intorno alle 2 di notte: il ragazzo ha perso il controllo della sua Fiat Panda e si è schiantato contro alcuni alberi. Estratto dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

