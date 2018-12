La Pro Patria vuole stupire ancora

Sull’onda dell’entusiasmo per il risultato ottenuto mercoledì a Chiavari, parla mister Ivan Javorcic alla vigilia della partita di domani, domenica 16 dicembre (16:30 allo “Speroni”) contro l’Alessandria: “Svolta è una parola delicata, sicuramente però la prestazione che abbiamo fatto è da sottolineare. È una tappa delle tante che ci permette di prendere consapevolezza della nostra identità. C’era molta sorpresa sugli 11 mandati in campo, ma per me è stato frutto di un processo creativo uguale a quello delle altre gare, e sono contento che i giocatori abbiano mandato messaggi importanti».

Passando alla sfida dal sapore antico contro i grigi piemontesi, il croato si dice «Orgoglioso di far parte di questa lunga ed invidiata storia. Sarà bella da vivere anche se la prevedo complicata, perché loro hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato, ma sono una squadra tosta con tante idee. In più entrambi veniamo da una settimana densa di impegni; noi dobbiamo essere bravi ad andare oltre alle difficoltà per portare a casa il risultato».

Per quanto riguarda i convocati, gli assenti saranno Riccardo Colombo, ancora alle prese con un infortunio, e Stefano Molinari, per una formazione che dovrebbe essere la molto simile, se non la medesima, di quella presentata contro l’Entella, con Galli al posto di Sané.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #ProPatriaAlessandria sui social.