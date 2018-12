Come la tecnologia ha cambiato il modo di giocare e fare acquisti online

Come sono cambiate le abitudini degli utenti in Italia? Fino a pochi anni fa il settore dell’e-commerce e quindi degli acquisti online, non era ancora definitivamente esploso nel nostro Paese, a differenza del resto d’Europa, dove tramite e-bay prima e altri portali dedicati all’acquisto di prodotti online, diventava sempre più una consuetudine ampiamente diffusa. Gli utenti italiani, superata questa prima fase di diffidenza e riluttanza, hanno poi scoperto che effettuare acquisti online, poteva essere non solo vantaggioso e conveniente, ma anche divertente, visto che per certi versi gli store digitali danno una differenza percezione, spesso più rilassata e con effetti psicologici meno immediati che possono correggere quel tipo di acquisto compulsivo e di ansia da shopping di cui molte persone sono soggette.

C’è stato quindi un cambio di tendenza, dovuto in larga parte anche al settore della tecnologia, come PC, laptop, o dispositivi digitali di diverso tipo, acquistabili direttamente nello store online. Una delle prime realtà capaci di proporre con successo e su scala mondiale la propria idea innovativa di store online è stata proprio la Apple, che già nel 2005-2006 aveva creato prodotti acquistabili e personalizzabili esclusivamente attraverso l’acquisto digitale. Non solo, visto che tra le tante opzioni vi era quella di poter personalizzare il proprio iPod, con iscrizioni sul frontalino e altre intriganti gadget, esclusivamente dedicati agli acquisti online. Nel decennio successivo fino ad arrivare ai giorni nostri, l’aumento dei dispositivi mobili ha veicolato, oltre all’acquisto di beni fisici, anche prodotti immateriali, come ad esempio le prime tv interattive, fino ad arrivare oggi a Netflix e Infinity, per fare degli esempi, per approdare ai giochi online di diversa natura, che possono essere praticati anche da smartphone e tablet.

Arriviamo quindi all’era dei browser games, giochi dove non abbiamo più la necessità di avere un hardware, o di accedere con una console, senza scaricare alcun tipo di software, ma direttamente collegandoci con nostro dispositivo tramite internet al browser di riferimento. Lo stesso tipo di procedura che vale anche per casinò online, che può essere giocato direttamente sul sito, senza bisogno di scaricare nulla nel proprio telefono, ad esempio da mobile o attraverso la app di gioco dedicata e sviluppata per girare al meglio su ogni dispositivo mobile. Negli anni i giochi da casinò online sono stati migliorati e perfezionati, specialmente da quando i dati hanno dimostrato come il gioco venga praticato con maggiore continuità proprio da dispositivo mobile.

Questo ha influenzato anche la scelta dei giochi, che in questo periodo si stanno orientando sempre più verso roulette, slot, videopoker o blackjack. Il settore dei casinò online ha quindi investito e puntato in modo più massiccio verso questo tipo di tendenza, con i giochi sviluppati per essere praticati tramite app, rendendo l’esperienza di gioco gradevole e avvincente, come se si entrasse in un casinò tascabile, a portata di un semplice click. Una vera inversione di marcia e di tendenza, per chi aveva pensato che il gioco fosse ad esclusivo appannaggio di sale online fatto per essere praticate solo tramite PC fisso e laptop. Del resto questo tipo di tendenza ha cambiato molte delle nostre abitudini, modificando spesso l’approccio verso lo shopping e verso il gioco online, per come l’avevamo concepito fino a qualche anno fa.