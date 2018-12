Ladro seriale eludeva l’antitaccheggio con un “jammer”, arrestato

Sono giorni questi particolarmente intensi in tutti i luoghi di aggregazione. Si muove la gente, si muovono le famiglie per le ultime compere, si muovono i delinquenti in cerca di più facili bottini e con questi anche i Carabinieri.

Così è successo che nel pomeriggio di ieri, domenica, i carabinieri della Stazione di Rescaldina e i colleghi del Nucleo Operativo di Legnano sono intervenuti presso il centro commerciale Auchan mentre una giovane stava rubando alcuni oggetti di vestiario in un negozio di articoli sportivi per circa 30 euro.

Mentre i militari stavano procedendo alla identificazione della giovane, neanche maggiorenne e residente a Verbania (VB) ma domiciliata a Castellanza, i colleghi della Stazione di Cerro Maggiore sono dovuti intervenire in un altro negozio del centro commerciale, una profumeria, dove era stato individuato una ladro che poi si scoprirà essere seriale.

I militari infatti, su segnalazione del personale addetto alla sicurezza, hanno fermato e controllato un uomo 31enne polacco che, dopo aver prelevato dagli scaffali alcuni preziosi profumi per circa 400 €uro, si stava allontanando. All’uscita nessuna segnalazione dei sensori antitaccheggio, malgrado la certezza che l’uomo avesse addosso la merce.

Il tempestivo arrivo in supporto dei carabinieri di Cerro Maggiore ha poi consentito, durante la perquisizione, di trovare indosso all’uomo non solo la merce rubata ma anche un dispositivo elettronico con funzione di “Jammer” capace di rendere inerte il sistema antitaccheggio posto all’uscita della profumeria.

La merce sia nel primo caso che nel secondo è stata restituita ai negozi perché ancora integra. Il Jammer sequestrato e posto a disposizione del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Legnano che cercheranno di individuarne la provenienza. La ragazza è stata denunciata in stato di libertà mentre l’uomo, che è stato riconosciuto quale autore di altri furti presso la stessa catena di profumerie presenti in altri centri commerciali, è stato arrestato. Per entrambi l’accusa di furto aggravato.