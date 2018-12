Lega: “C’è chi difendendo i sinti cerca un palcoscenico”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della segreteria della Lega di Gallarate, che fa quadrato intorno al sindaco Andrea Cassani sulla vicenda dello sgombero del campo sinti, che ha fatto molto discutere anche per i costi economici dell’operazione

La strumentalizzazione dello sgombero del campo sinti di Gallarate durante queste settimane ha raggiunto livelli impensabili ma grazie al cielo i cittadini gallaratesi sia in passato che oggi hanno capito che per amministrare servono persone concrete e non commedianti di vario genere .

Quest’oggi l’affluenza alla manifestazione anti Cassani ha ottenuto l’unico risultato di innescare la bagarre su chi vuole rivendicare la titolarità della miglior strumentalizzatore della questione Sinti , impacciata sfida non degna nemmeno di commento .

Vogliamo solamente far presente che la la sentenza di sfratto è stata emessa a fine 2011 riconoscendo addirittura la persistenza della situazione dal 2009 . E cosa ha fatto il governo della città dal 2011 al 2016? NULLA NULLA NULLA .

Questo perché il povero Guenzani , ostaggio della sinistra , si è dovuto prestare ad azioni di responsabilità che , in quanto capestri , costeranno ai cittadini gallaratesi molto di più di un legittimo atto per il rispristino della legalità.

Le attuali opposizioni cosa fanno ora ? I conti . Quanto costa , chi paga … etc etc

Si dimenticano che la loro ignoranza colposa e complice di questa situazione di illegalità e abusivismo conclamato ha solamente contribuito negli anni ad aumentare la somma dovuta dalla comunità sinti alla collettività.

L’amministrazione Cassani ha agito secondo la legge e sino ad oggi nessuso è stato buttato sotto un ponte. La volontà dell’attuale governo della città è stata chiara sin da subito , ma l’abitudine di non rispettare le regole è stata forse più forte che la volontà di dare un tetto ai propri figli rispettando la legalità.

E le decine di associazioni che si erano fortemente opposte allo sgombero solo per fare un attacco strumentale a Cassani cosa stanno facendo a parte poco rumore ? NULLA. Tutti bravi a chiacchiere ma non pervenuti all’atto pratico.

Visto che durante una manifestazione sinti appariva un cartello siamo disposti alla legalita’” siamo certi che imboccando questa nuova via la comunità sinti sarà in grado di regalarsi e regalare alla nuove generazioni un futuro migliore speriamo non accompagnati da chi , millantando di difendere i loro interessi , continua a cercare un palcoscenico di spicco .